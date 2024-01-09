«Будет диктовать условия»: Разведчик Риттер заявил о стратегическом поражении ВСУ в зоне СВО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу рассказал, что изменилось в зоне СВО, сообщает агентство «РИА Новости» . Эксперт уверен, что Россия получила преимущество в зоне спецоперации.

Теперь Россия не согласится на условия, которые намерена выдвигать Украина в случае каких-либо переговоров. Армия РФ одерживает победу и руководит тем, что происходит в зоне СВО. ВСУ это прекрасно понимают и находятся в паническом состоянии. Армии Украины уже нанесено стратегическое поражение. Изменить ход событий невозможно.

«Плохие новости для Украины заключаются в том, что Россия не пойдет на переговоры на условиях приемлемых для Киева. Она сама будет диктовать их», - считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер

Эксперт считает, что президента Украины Владимира Зеленского уже предупреждают о том, что если он не согласится урегулирование конфликта мирным способом, то есть высокий риск того, что армия РФ освободит еще большее количество территорий.

О заморозке конфликта не может быть и речи, уверен эксперт.

«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. <…> Теперь украинцы в панике», - считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер

Ранее американский разведчик Скотт Риттер встретился в главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи глава Чеченской республики Рамзан Кадыров протроллил американцев и их власть.