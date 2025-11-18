«Будьте бдительны!»: в Самарской области ночью 18 ноября объявили опасность атаки БПЛА

В ночь на 18 ноября в Самарской области объявили опасность налета беспилотников, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, жители региона получили сообщения в 3:42. Рассылку сделал региональный ГУ МЧС. В сообщении граждан призвали быть внимательными и бдительными.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!» — такие сообщения от ГУ МЧС получили ночью жители региона.

По данным издания, утром 18 ноября жителей проинформировали об отмене угрозы атаки БПЛА. Часто на фоне подобных сообщений в Самарской области вводят ограничения в авиаполетах. Однако в нынешний раз данная мера безопасности активирована не была. Аэропорт Курумоч работал в штатном режиме.

По информации издания, россиян просят с вниманием относиться к призывам быть бдительными на фоне возможных атак. В помещениях рекомендовано занять то место, где наиболее крепкие стены. Обычно таким требованиям соответствует ванная комната. Важно отойти от окон. На улице стоит оценить ситуацию и быстро занять безопасное место. Например, подземный паркинг. Пользоваться лифтами запрещено. В помещениях желательно садиться или ложиться на пол.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь перехватили десятки украинских БПЛА.