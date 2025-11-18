Над российскими регионами за ночь перехватили десятки украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи воздушное пространство над центральными и южными регионами России стало зоной интенсивной работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано и нейтрализовано над территориями Воронежской и Тамбовской областей. На каждую из этих областей пришлось по десять сбитых беспилотников. Над Ростовской и Ярославской областями расчеты ПВО уничтожили по три беспилотника.

Над Смоленской областью сбито два беспилотника. По одному уничтоженному аппарату зафиксировано в небе над Брянской, Курской и Орловской областями.

В результате своевременных и скоординированных действий подразделений ПВО крупномасштабная атака беспилотников была полностью отражена. Все воздушные цели уничтожены на подступах к защищаемым объектам.

Ранее сообщалось, что российские дроны и ракеты атаковали порт Измаил.