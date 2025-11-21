Букет подарили на 8 марта, а насекомые живут до сих пор: семья из Дубны развела необычных питомцев

Семья из Дубны выращивает богомолов. Номоконовы рассказали, что интерес к насекомым появился случайно. На ветке мимозы, подаренной на 8 марта, обнаружили кокон, сообщил REGIONS.

По информации издания, семья начала наблюдать за коконом. Со временем из него вылупились около 30 нимф богомола. Родственники идентифицировали насекомых и изучили образ их жизни. Для маленьких насекомых приобрели мушки-дрозофилы, которыми они питались. Однако богомолы росли и приходилось менять рацион их питания. Подмосковная семья завела тараканов.

По данным издания, в естественной среде богомолы живут около шести месяцев. При хорошем уходе срок жизни можно увеличить на три месяца. Семья Номоконовых кормит насекомых три раза в день. Сейчас в террариуме живут две самки богомола. В квартире родилось уже второе поколение насекомых. Марина Номоконова рассказала, что наблюдать за богомолами очень увлекательно и занимательно.

«Пьют они смешно. Слизывают воду с поверхности контейнера как кошечки. Самое сложное в выращивании богомолов то, что от них нельзя отлучиться более чем дня на 2-3. Без еды они еще могут продержаться дней пять, но без воды никак», — рассказывает Марина Номоконова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном «Лосином острове» замечен занесенный в Красную книгу Москвы пухляк.