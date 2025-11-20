Ныряет под снег и весит 8 граммов: чем уникальна краснокнижная птица пухляк, обнаруженная в Подмосковье

В природной зоне национального парка «Лосиный остров» орнитологи зафиксировали присутствие редкой пернатой обитательницы — буроголовой гаички, известной также как пухляк, сообщил REGIONS.

По информации издания, этот вид включен в Красную книгу Москвы и представляет собой удивительный пример жизнестойкости: при массе всего в 8 граммов птица превращается в грозного охотника за насекомыми, способного обнаружить добычу даже под снежным покровом.

«В отличие от своих сородичей — больших синиц и лазоревок, с приходом холодов пухляк не спешит в город за угощением. Зимой в лесу гаичка мастерски находит спрятавшихся насекомых и пауков, а также поедает семена», — рассказали эксперты заповедника.

Сотрудники нацпарка характеризуют пухляка как морозостойкого соседа мегаполиса, чья способность переносить холода превосходит многих родственных видов. Пернатый не боится даже крепких морозов — в особенно холодные ночи птица погружается под снег, находя убежище в образовавшихся пустотах между корнями деревьев и упавшими ветками.

Администрация «Лосиного острова» призывает гостей парка проявлять особую внимательность во время прогулок, чтобы не потревожить охоту этого пернатого труженика, который чувствует себя в заснеженном зимнем лесу абсолютно комфортно.

