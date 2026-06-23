«Просто туман, облако из саранчи!»: полчища насекомых оккупировали Калмыкию и Ростовскую область

Южные регионы России столкнулись с масштабным нашествием саранчи. Как сообщают Telegram-каналы, миллионы насекомых заполонили дороги и угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области. Местные жители уже прозвали нашествие «крылатой смертью».

По данным источника, в Калмыкии вредителями заражено 343 тысячи гектаров земли. В шести районах республики — Целинном, Черноземельском, Ики-Бурульском, Яшкульском, Кетченеровском и Сарпинском — ввели режим повышенной готовности. Для уничтожения личинок задействовали пять воздушных судов и 109 единиц наземной техники. Зараженными оказались около 30 тысяч гектаров, из которых уже обработали 25 тысяч.

Нашествие распространилось и на Ростовскую область. Насекомых заметили в Гукове, Зверево, Белой Калитве, Красном Сулине и других городах. Саранча усеяла дороги, дома и огороды — местным жителям приходится буквально ходить по насекомым. В Белокалитвинском районе зафиксировали очаг заражения площадью в один гектар, где численность личинок местами достигала 60 особей на квадратный метр. Там уже провели обработку специальными препаратами.

Жители захваченных районов опасаются, что вредители могут уничтожить посевы и весь урожай. В зоне особого внимания также находятся Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Зимовниковский и Дубовский районы Ростовской области.

В минсельхозе Калмыкии заверили, что ситуацию держат на контроле, работы продолжаются до полного завершения.