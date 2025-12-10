Буллинг как семейное проклятие: последствия школьной травли могут передаться вашим детям в виде опухоли мозга

Психолог пояснила, что буллинг может быть психологическим и физическим. Столкнуться с давлением ребенок может дома, в школе и среди друзей. Дети, пережившие буллинг, либо закрываются в себе, либо постоянно стараются продемонстрировать свои преимущества. Физический буллинг распознать проще. При обнаружении синяков и ссадин на теле ребенка важно обратиться к специалистам, в том числе к правоохранителям. Психологический буллинг специалист советует распознавать другими способами.

«Замкнутость, частые болезни, плохой сон и аппетит — первое, что кричит о том, что срочно нужна помощь. Заметив эти признаки, нельзя сидеть сложа руки, нужно работать со своей жертвенностью и избавлять ребенка от отжившей стратегии», — рекомендует Морозова.

Эксперт предупредила, что длительные эмоциональные переживания провоцируют стресс, который негативно отражается на физическом состоянии. Последствиями школьного буллинга могут стать развитие аденомы гипофиза и доброкачественной опухоли мозга. Стресс также приводит к изменениям работы гормонов.

«Такая патология может встречаться как и у самого индивида, подвергшегося буллингу, так и формироваться у его потомков (а именно, у их детей) как наследственная память о негативных событиях, к которым стоит быть готовым», — рассказала психолог.

