Тихий убийца из туристического баллона: как из-за нового тренда подростки лишают себя будущего

Эксперт рассказал, что дети вдыхают бытовой газ из зажигалок и туристических баллонов. Он не вызывает у людей защитной реакции, поэтому дети не кашляют и не задыхаются. Они могут вдыхать столько раз, сколько потребуется для появления галлюцинаций. В крови снижается уровень кислорода. Дети и подростки испытывают ложное удовлетворение, теряют ориентацию.

Психолог высказал мнение, что одна из разновидностей токсикомании стремительно набирает обороты среди несовершеннолетних из-за доступности и отношения взрослых. По мнению эксперта, не все родители осознают опасность такого времяпровождения.

«По факту это прямой удар по нервной системе. Даже одна сессия может привести к потере сознания, а хроническое вдыхание газа нарушает работу участков мозга, отвечающих за внимание, память, эмоции и контроль импульсов», — предупреждает специалист.

Психолог рекомендует родителям уделять много времени своим детям. Интерес к сниффингу может быть связан с недостатком эмоциональной близости, позитивных впечатлений и дефицитом внимания. Последствия могут быть трагические: мозг разрушается еще до полного взросления человека, зависимость возникает слишком быстро.

