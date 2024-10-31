Бурляев: в общественные советы по культуре важно включить учителей и медиков

Народный артист РФ Николай Бурляев высказал мнение, что членами общественных советов по культуре и телевидению, кроме специализированных экспертов, должны становиться представители различных профессий: медики, педагоги, представители правоохранительных органов и духовенства, сообщило интернет-издание «Абзац».

Народный артист отметил, что современные режиссеры пишут сценарии фильмов, которые рассказывают о разных сфера жизни. Недавно по Первому каналу транслировали многосерийный фильм «Школа». Педагоги, включенные в общественный совет, могли бы дать оценку сериалу и проанализировать его воздействие на репутацию образования. Свой вердикт даст также медик. Специалист может допустить, что кинолента негативно или положительно отразится на психическом состоянии населения.

«Посмотрит или прочтет учитель сценарий типа [сериала] «Школа», который был показан по Первому каналу, – преступный фильм против школы, – и скажет: «Это же нанесет удар по школе, по педагогике, по учителям. Этого не надо делать», — сказал он.

Артист Бурляев предположил, что сотрудники правоохранительных органов запретили бы выход сериалов «Бригады», «Брата», «Брата-2» и «Слова пацана», которые могут нанести вред развитию молодого поколения. Важно принимать во внимание мнение профильных экспертов.

Ранее депутат ГД, народный артист РФ Бурляев во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» раскритиковал идею введения отдельного предмета о сексе в школах.