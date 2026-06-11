Жители боятся выходить из домов: медведь задрал поросную свинью в поселке под Кемеровом

Жители нескольких поселков Кузбасса бьют тревогу из-за медведя, который бродит неподалеку. Пост с призывом о помощи появился в социальных сетях — люди просят предать огласке информацию о хищнике. Местные жители признаются, что уже устали жить в постоянном страхе, сообщил VSE42.RU .

«Мы хотим придать огласке, что в границах поселков Крапивинский, Зеленогорский и Бартеновка гуляет крупный медведь, который уже растерзал одну свинью, рядом еще ферма с барашками и пасеки, дачи и два поселка, огромное количество отдыхающих», – сказано в тексте публикации.

В редакцию VSE42.Ru также позвонила местная жительница и рассказала, что случилось 5 июня. У семьи, чей дом стоит на краю леса, из загона убежали три свиньи венгерской мангалицы. Две сами вернулись. Третья — супоросая самка — осталась рядом с домом. Хозяева не стали ее загонять, боялись навредить потомству. Ночью около одиннадцати часов поднялся жуткий шум. Собаки завыли, потом закричала свинья. Когда хозяева выбежали, увидели: животное разорвано, позвоночник перебит.

По словам местной жительницы, приехавшие охотоведы нашли следы крупного медведя. А на границе леса, прямо рядом с фермой, обнаружили лежку зверя. Охотники говорят: он там живет давно.

«Чудом мой супруг избежал подобной участи и убежал с места происшествия! На следующий день мы обратились заявлением в полицию, дали показания участковому», – делится местная жительница.

В Минлескомплексе и охотхозяйстве Кузбасса прокомментировали ситуацию. Там напомнили: если заметили дикого зверя — звоните 112. Безопасность обеспечивают диспетчерские службы и полиция. Стрелять разрешено только полицейским, если зверь угрожает людям.

В ведомстве отметили, что по статистике медведи приходят к людям ненадолго. Весной молодые ищут себе новое место, они обычно не нападают. Чаще всего зверей привлекают беспорядок: домашний скот без присмотра, свалки, пасеки без охраны. Если не соблюдать правила — дикие животные будут приходить. И полностью это предотвратить, увы, нельзя.

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