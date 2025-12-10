Бычки и автомобиль с ручным управлением меняют жизнь ветерана СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Илья Середюк вручил кузбасским ветеранам СВО автомобили с ручным управлением, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Губернатор рассказал, что автомобили помогают ветеранам спецоперации. Некоторым героям машина открывает возможность путешествовать. Другие ценят транспортное средство за комфортабельное передвижение по родному городу с целью выполнения ежедневных задач.
По данным губернатора, еще часть ветеранов СВО приняла решение заниматься бизнесом. Так, Евгений Чакилев заключил социальный контракт, в рамках которого получил деньги на развитие собственного дела. Он закупил бычки. Защитнику также выдали автомобиль. Машина поможет ему в бизнесе.
«Автомобиль — незаменимый помощник в быту. Это подтверждают ветераны, которым вручали машины в начале года», — написал губернатор.
Церемония вручения ключей от автомобилей предполагала встречу ветеранов СВО с губернатором. Глава региона узнал о проблемах, с которыми сталкиваются герои. Жители обратились с просьбой предоставить им возможность самостоятельно выбирать номера полученных автомобилей.
