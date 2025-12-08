«Медведь из «Чертовой дюжины»: ветеран СВО из Подмосковья строит дом и помогает другим после возвращения с фронта

Ветеран СВО, сотрудник МВД и житель Можайска Виктор Чигирь, известный среди сослуживцев по позывному Медведь из подразделения «Чертова дюжина», в преддверии Дня Героев Отечества рассказал о своем пути, ценности фронтового братства и планах на мирную жизнь, сообщил REGIONS.

Уроженец Можайска, выпускник школы в поселке Строитель, Виктор связал свою жизнь со службой в правоохранительных органах, пройдя путь от милиции до МВД. В феврале 2022 года, когда многие его друзья и знакомые были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО, он принял решение не оставаться в стороне и пополнил ряды сводного отряда, сформированного из жителей Московской области.

«Самому не хотелось оставаться в стороне, так как и мои деды воевали в Великую Отечественную войну. Не все вернулись домой. На службе предложили поехать в командировку в зону спецоперации, на что я согласился. Жена и родные не хотели отпускать, как и каждого человека, который находится сейчас там, но это наш долг», — рассказывает Виктор.

На передовой командиры ценили его за надежность и боевой дух, отмечая готовность помочь товарищам. За проявленную доблесть Виктор был награжден ведомственной медалью, а также отмечен наградой от 12-го танкового полка за активное участие в организации гуманитарной помощи. Самый трудный аспект службы, по словам ветерана, — это разлука с родным домом и близкими. Справиться с тоской помогало чувство юмора и поддержка товарищей.

«Нас было 13 человек, за что и назвали „Чертова дюжина“. Приехали мы в Мариуполь в Запорожскую область. Задачи были разные. Приходилось очень много ездить по поселкам, селам и городам. Были в Мелитополе, Энергодаре, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Пришибе, Пологе и т. п.» — говорит Виктор Чигирь.

Вернувшись к мирной жизни, Виктор Чигирь продолжает службу в МВД и реализует давнюю мечту — достраивает собственный дом. Он активно участвует в общественной жизни округа, занимается сбором гуманитарной помощи для военнослужащих и проводит встречи с молодежью. В свободное время он увлекается автомобилями и любит отдыхать на природе с семьей и друзьями.

