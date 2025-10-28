«Было бы за что платить»: ростовчане обсуждают просьбу перевозчиков о повышении проезда до 65 руб.

В Ростове-на-Дону в ближайшее время могут поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации СМИ, компании-перевозчики обратились с предложением поднять стоимость проезда в автобусах, курсирующих в Ростове-на-Дону, до 65 руб. Местные жители негативно восприняли информацию, о чем рассказали в социальных сетях. В настоящее время за проезд на автобусах и маршрутках горожане платят 39 руб., если выбирают «наличку». При оплате транспортной картой стоимость проезда составляет 34 руб., а банковской — 36 руб.

«Было бы за что платить, буквально сегодня вечером 65 автобус забитый под завязку, вы сначала посмотрите, в каких условиях едут люди с работы и на работу»; «Сначала нужно улучшить качество автобусов, увеличить их количество и уменьшить интервалы движения. Чтобы было за что платить», — высказали мнение пользователи.

По информации издания, во вторник, 28 октября, на сайте городской администрации появилась информация о возможном подорожании проезда. Обоснованность повышения проезда проанализировала экономическая служба Ростова-на-Дону. Специалисты предложили такой вариант: для владельцев транспортной картой стоимость проезда составит 41 руб. Пассажиры, которые выберут безналичный расчет, заплатят 44 руб., а наличными — 48 руб.

По данным издания, документы с предложением о повышении направлены на согласование в контролирующие органы. Пассажиров проинформируют о решении.

Ранее сообщалось, что депутат ГД предложил для авто с ростовскими номерами сделать льготный проезд через пункты пропуска.