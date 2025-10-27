Депутат ГД предложил для авто с ростовскими номерами сделать льготный проезд через пункты пропуска

Депутат отметил, что если до конца года аэропорт не откроется, ситуация изменится к концу года. Виктор Водолацкий считает, что аэропорт может работать в тестовом режиме. Например, сначала можно открыть несколько направлений исключительно в дневное время суток. Важное условие — следить за обстановкой в регионе, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Депутат Водолацкий рассказал, что вместе с коллегами направлял запрос о возобновлении работы ростовского аэропорта в Минтранс и Росавиацию. По его информации, губернатор региона также работает над решением данного вопроса. Депутат напомнил, что в соседнем регионе аэропорт возобновил работу. Виктор Водолацкий уверен, что запуск аэропорта в Ростове позволит частично снять транспортную нагрузку с местных жителей.

«Я надеюсь, что наши обращения — губернатора Ростовской области и депутатов Государственной думы — найдут свое отражение. Будет найдена безопасная полетная зона, которая позволит хотя бы несколько рейсов отправлять днем с Платова в Москву и в другие города Российской Федерации. Поэтому ждем ноября. Ну или в крайнем случае аэропорт заработает до конца года», — отметил Виктор Водолацкий.

Депутат рассказал, что часто по рабочим вопросам посещает города других регионов. Он высказал мнение, что в связи с транспортной нагрузкой в регионе из-за закрытия аэропорта для автомобилей с ростовскими номерами необходимо сделать льготный проезд через пункты пропуска. Кроме того, депутат считает рациональным увеличить количество поездов. По его словам, сейчас наблюдается ажиотаж из-за отсутствия билетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ханты-Мансийска застряли 183 человека из-за замены борта.