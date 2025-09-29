Cartier и Pandora потеряли эксклюзивные права на торговые знаки в РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Ювелирные дома Cartier и Pandora потеряли эксклюзивные права на торговые знаки в России, сообщил «Постньюс».
По информации Роспатента, сроки действия национальных регистраций брендов Cartier и Pandora подошли к концу. Регистрация брендов завершилась в конце лета 2025 года. Представители ювелирных домов не осуществили прохождение процедуры продления лицензий.
По данным издания, с юридической точки зрения эти названия перестали быть эксклюзивной собственностью прежних правообладателей. Это означает, что знаменитые именования теперь находятся в свободном доступе и могут быть зарегистрированы на новых лиц — как компаний, так и индивидуальных предпринимателей. Теоретически, третьи стороны получают возможность легально использовать их для маркировки своей продукции.
