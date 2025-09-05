Экономист Беляев назвал причины возвращения западных брендов в Россию

Возвращение всемирно известных брендов одежды на российский рынок становится все более вероятным сценарием. Сигналом к этому послужили заявки от японских и испанских правообладателей в Роспатент на регистрацию товарных знаков Uniqlo и Zara, которые покинули страну весной 2022 года. По словам экономиста Михаила Беляева, эта активность обусловлена высокой привлекательностью российского рынка для иностранных компаний массового сегмента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что с емкими и насыщенными западными рынками контрастирует потенциал России с ее 140-миллионным населением, спрос которого на качественные и доступные товары далеко не полностью удовлетворен местными производителями. Как отмечают экономисты, отечественные компании зачастую уступают в продвижении своих торговых марок, что создает устойчивую нишу для возвращающихся игроков.

По мнению эксперта, возвращение международных сетей может иметь двоякие последствия. С одной стороны, потребители получат больше выбора и качественного обслуживания, а экономика — новые рабочие места и налоговые отчисления. С другой стороны, ключевое значение будет иметь этическая составляющая: те бренды, которые ушли, выполнив все социальные и финансовые обязательства, укрепят деловую репутацию России. Те же, кто действовал безответственно, вряд ли будут встречены с готовностью к сотрудничеству.

Он добавил, что, хотя возвращение крупных брендов вряд ли станет драйвером экономического роста, оно способно оживить потребительский рынок и усилить конкурентную среду. Главным итогом становится формирование более зрелых и ответственных деловых отношений, где приветствуются те, кто ценит и уважает российское правовое и экономическое пространство.

Ранее эксперты оценили возможность IKEA вернуться на рынок РФ.