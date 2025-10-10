Чаевые в размере 10 тыс. руб.: как москвичи отдыхают в Кузбассе

Сотрудники горнолыжного курорта в кузбасском Шерегеше рассказали случаи, которые им особенно запомнились после общения с гостями из Москвы и других городов России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на территории горнолыжного курорта расположены отели и рестораны. Сотрудница одного из ресторанов Анна рассказала, что иногда столичные гости оставляют щедрые чаевые. Девушка отметила, что все люди разные. Некоторые просят сдачу, другие — не забирают ее, оставляя дополнительно деньги. Один раз девушка обслуживала столик известного гостя из Москвы, который оставил ей чаевые в размере 10 тыс. руб.

«Известный гость из Москвы нечаянно пролил кофе и попросил оперативно навести порядок на столе, так как ждал, что к нему присоединятся друзья. Я выполнила просьбу, а после завтрака мужчина оставил больше 10 тыс. чаевых "за лишнее беспокойство"», — поделилась с Сибдепо Анна, сотрудница одного из ресторанов.

На территории курорта гостям предлагают услуги различные специалисты. Инструктор по сноуборду Александр рассказал, как однажды получил чаевые в размере 50 тыс. руб. К нему обратилась девушка, которая хотела записать красивый видеоролик. Она не умела кататься на сноуборде. Инструктору была поставлена задача — за один день научить ее уверенно управлять техникой. Мужчина справился с миссией — ролик получился красивым.

«Конечно, уровня профессионального сноубордиста мы так быстро не достигли, но видеоролик получился вполне сносный. В долгу она не осталась — к оплате добавила 50 тыс. чаевых. Получилось, что старался не зря», — рассказал Сибдепо Александр, инструктор по сноуборду.

По данным издания, в приложениях по поиску работы можно найти различные предложения для трудоустройства на горнолыжном курорте. Официанту предлагают зарплату в 100 тыс. руб., повару — 200 тыс. руб.

