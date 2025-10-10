Когда Турция надоела: популярность морских круизов по России среди москвичей выросла на 71%

Москвичи стали чаще выбирать альтернативные варианты отдыха. Популярность сайтов по подбору круизных экспедиционных туров летом 2025 года среди жителей столицы выросла на 39%, к такому выводу пришли аналитики «МегаФона» и туроператора RussiaDiscovery. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По данным аналитиков RussiaDiscovery, минувшим летом спрос на морские круизы по России среди москвичей вырос на 71% по сравнению с прошлым годом, на зарубежные — на 51%. Чаще всего круизы по морю выбирают женщины (53%), больший процент из них старше 45 лет. Среди мужчин наиболее активными стали путешественники от 18 до 44 лет. Основная аудитория — это москвичи 35-44 лет (37%) и 45-54 лет (27%). Еще по 13% пришлось на горожан 25-34 лет и 55-64 лет.

«Сайты, посвященные путешествиям на лайнерах, в этом году начали собирать значимый трафик с марта — на этот месяц пришлось 11% от всего объема просмотров против 5% в феврале. Пиковым же стал август (18%)», — уточнили исследователи «МегаФона».

Наиболее популярными оказались круизы на Курильские острова, на втором месте — Чукотка с посещением острова Врангеля. Замыкает тройку путешествие на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа. На четвертой и пятой строчках — Командорские острова и комбинированные маршруты по Южной Чукотке и Северной Камчатке. Средняя длительность круизов составила от 11 до 14 дней.

Среди зарубежных направлений лидируют Антарктида, Исландия и Галапагосские острова, следом идут Шпицберген и Африка.

