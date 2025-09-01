Четкое планирование дня и кроссворды: коуч раскрыл секреты быстрой адаптации школьников

Психолог, коуч и эксперт журнала Psychologies Илья Ахмедов в интервью REGIONS рассказал , как помочь школьнику адаптироваться к началу учебного года после длительных каникул.

Специалист выделил несколько ключевых аспектов успешной адаптации. Первым шагом должно стать постепенное восстановление режима дня, которое лучше начинать за несколько недель до начала учебного года.

«Летом дети часто ложатся поздно, много времени проводят с друзьями или в телефоне, возвращение в строгий график вызывает стресс. Поэтому один из первых шагов — постепенное восстановление режима сна и бодрствования», — пояснил Ахмедов.

Вторым важным элементом Ахмедов называет создание четкого и сбалансированного расписания, которое распределяет время между учебными занятиями, внешкольными активностями и периодами отдыха. Особое значение имеет сохранение личного пространства ребенка — времени, которое он может посвятить собственным интересам, а не только выполнению обязательных заданий.

Отдельное внимание психолог уделяет интеллектуальной подготовке. По его мнению, легкие познавательные нагрузки в форме кроссвордов, головоломок, настольных игр или чтения помогают «разбудить» мозговую активность после летнего перерыва. Такие занятия, как отмечает эксперт, не только стимулируют когнитивные функции, но и делают процесс возвращения к учебе более плавным и естественным, снижая уровень стресса и предотвращая эмоциональное выгорание в первые учебные недели.

