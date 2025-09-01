В 2025 году в Подмосковье открыли 12 новых инвестиционных школ

В 2025 году в Подмосковье построили и открыли 12 новых инвестиционных школ, в которых будут обучаться свыше 11,3 тыс. учеников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, новые образовательные учреждения появились в жилом комплексе «Героев» в Балашихе, в микрорайоне Центральный в Долгопрудном, в жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедово, в жилом комплексе «Митино О2» и ЖК «Тетрис» в Красногорске. Кроме того, школы построили в жилом комплексе «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском, в жилом комплексе «Гармония Парк» в Лыткарине, в жилом комплексе «Мытищи Парк» в Мытищах, в жилых комплексах «Одинбург» и «Одинград» в Одинцовском и в жилом комплексе «Новое Пушкино» в Пушкинском. Застройщики возвели их в рамках КРТ, на эти цели направили 26 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.