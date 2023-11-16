Чиновница из Башкирии назвала обыски в своей квартире провокацией

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов в среду, 16 ноября, проводили обыски в квартире главы Государственного комитета по делам молодежи Яны Гайдук. Чиновница рассказала, что подобные «провокации» негативно отражаются на работе в период сложной обстановки на мировой политической арене, сообщает mkset.ru .

15 ноября СМИ сообщали, что в квартире главы Государственного комитета по делам молодежи Башкирии Яны Гайдук сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий. Обыски проводят с целью выявления денег, полученных преступным путем, или документов, которые компрометируют работу Яны Гайдук. Разрешение на обыск предоставил суд.

Чиновница прокомментировала ситуацию. Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов не сообщали причину проведение обысков. Обыски проходили не только в квартире, но и в кабинетах, где чиновница проводит приемы. Яны Гайдук отметила, что против нее не выдвинуто никаких обвинений. Действия органов она назвала провокацией.

Яны Гайдук отметила, что в период сложной геополитической ситуации вмешательство в работу чиновников недопустимо. Также она напомнила, что воспитывает сына, ухаживает за пенсионеркой мамой. Имеет опыт работы продолжительностью 20 лет и ранее не была замешана ни в каких сомнительных историях.