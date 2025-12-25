Что хуже: носки, косметика или живая змея? Россияне составили антирейтинг новогодних подарков-разочарований

Кемеровчане назвали, какие подарки могут испортить настроение на Новый год. Сервис SuperJob провел опрос среди жителей, и его результаты оказались довольно неожиданными, сообщил VSE42.Ru .

По информации экспертов, самой частой ошибкой дарящих стала одежда и аксессуары, подобранные без учета вкуса получателя: носки, свитера, галстуки или сумки. Такой подарок разочаровал 14% участников опроса. Второе место антирейтинга заняли косметика и средства гигиены (10%). Еще 9% респондентов заявили, что худшим «подарком» для них стали не вещи, а плохие известия или одиночество в праздник.

«Оказалось что вкусы у мужчин и женщин тоже различаются. Мужчин чаще расстраивают одежда, книги и алкоголь, а женщины не в восторге от дешевой косметики, парфюма, кухонных принадлежностей, сувениров и игрушек», — отмечено в статье.

Каждый 20-ый опрошенный остался недоволен, получив в подарок кухонную утварь или памятный сувенир. Еще меньше разочарования вызвали книги, спиртное, детские игрушки, праздничные открытки и конфеты — эти варианты не понравились лишь 2% участников. В списке самых экстравагантных и неудачных, по мнению респондентов, подарков оказались банные полотенца, пустые альбомы для фотографий, пачка чая и даже живая змея.

При этом почти каждый пятый (18%) заявил, что полное отсутствие презента огорчает сильнее любого, даже самого неудачного. Интересно, что треть горожан, напротив, заверила: им никогда не дарили ничего действительно неподходящего или обидного.

