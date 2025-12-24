Время дарить радость и надежду: волонтеры-Дед Морозы создают новогоднюю сказку для маленьких пациентов

Кузбасский журналист Ростислав Бардокин в своем телеграм-канале проинформировал, что в детской больнице имени проф. Ю.Е. Малаховского заметили супергероев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Журналист пояснил, что волонтеры перевоплотились в Дедов Морозов, чтобы спуститься с крыши и поздравить с наступающими новогодними праздниками юных пациентов медицинского учреждения. С веселыми шутками и искренними улыбками они заходили в палаты ребят. Подобные мероприятия стали в регионе традиционными.

«С веселыми шутками и добрыми пожеланиями они спустились с крыши, словно настоящие супергерои», — отметил журналист.

Эти мгновения стали праздником для всех — и для маленьких пациентов, и для врачей. По мнению журналиста, подобные чудеса в больнице напоминают, что Новый год — это не просто подарки, а время дарить радость и надежду. Традиционная акция прошла в среду, 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка навестили мальчика из Подмосковья, потерявшего пальцы после взрыва.