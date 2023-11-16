«Чтобы люди знали»: В Волгограде состоится международный фестиваль «RT.Док: Время героев»

В Волгограде с 24 по 26 ноября жители города смогут посмотреть показ премьерных фильмов, которые посвящены жизни обычных людей из освобожденных городов, а также военных, которые каждый день проявляют героизм в зоне СВО, сообщает novostivolgograda.ru .

Фильмы уже были презентованы в Турции и в ряде городов РФ. Волгоград вошел в перечень из-за того, что жители помнят о подвигах соотечественников, которые отважно защищали Волгоград в период Великой отечественной войны. Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева назвала главную цель мероприятия:

«Чтобы люди знали своих героев».

А героем в новых регионах становится каждый человек. Люди переживают обстрелы, но не падают духом и продолжают верить. Каждое действие военных - это героизм. Освящать события ежедневно помогают военкоры, которые присутствуют в самых опасных районах. Это и позволило снять 15 реалистичных и трогательных фильмов. На фестивале у каждого есть возможность поговорить с военными или некоторыми жителями.

«На передовой куда камеру ни поверни, с кем ни заговори, о каждом можно снять кино. Это уже истории, достойные экранизации. Например, сидишь в батальоне казаков, разговариваешь с командиром. И понимаешь — то, о чем он говорит — уже заслуживает того, чтобы быть на пленке. И, конечно, основная цель нашего фестиваля, чтобы как можно больше людей увидело героев, узнало о них и о том, что происходит за ленточкой», — отмечает Екатерина Яковлева.

Екатерина Яковлева рассказала, что показ проходит в крупных городах РФ. Это позволяет большему количеству людей посмотреть кинопремьеры. После Волгограда фестиваль отправится в Грозный.

«В каждом городе мы стараемся показать работы местных авторов. У вас тоже есть талантливый земляк Артем Ямщиков, который снял картину «После тумана». Там он показывает быт жителей Станично-Луганского района, рассказывает, как помогает населенным пунктам Волгоградская область. Живые, эмоциональные интервью. Мне очень понравилась его работа, призываю волгоградцев поддержать земляка и прийти на показ», — делится впечатлениями Екатерина Яковлева.

В рамках фестиваля пройдут два круглых стола и конференция с режиссерами. Один из фильмов, которые будут представлены, был снят документалистом из Волгограда. Он лично находился в ЛНР и знает, с какими трудностями сталкивались местные жители Станично-Луганского района. Картина называется «После тумана».