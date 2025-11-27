«Чуть с ума не сошла»: билеты на поезд Деда Мороза нижегородцы раскупили за минуту

Через минуту после старта продаж билеты на поезд Деда Мороза были раскуплены полностью, сообщил newsnn.ru. В Нижний Новгород поезд прибудет 27 декабря.

По информации издания, нижегородцам были доступны билеты на поезд Деда Мороза и на представление кукольного театра. Горожан информировали о дате старта продаж. В 09:00 жители проверяли сайт. Билеты выложили с опозданием на пять минут. Через минуту свободных мест не было.

По данным издания, состав волшебника прибудет на нижегородскую станцию «Сортировочная» 27 декабря. С 09:00 до 15:00 поезд простоит в городе. Для посещения резиденции Деда Мороза требовалось заплатить 3450 руб. (билет на ребенка и сопровождающего) или 2950 руб. (только для ребенка). Кроме того, нижегородцы могли купить билет на представление. Стоимость — от 2950 руб.

«Чуть с ума не сошла»; «Ужас, руки тряслись», — пользователи делятся эмоциями.

По информации издания, все желающие горожане могут встретиться с Дедом Морозом 27 декабря. Мероприятие состоится на перроне. Вход свободный, поэтому приобретать билеты необходимости нет. В комментариях в соцсетях жители делятся, кому удалось успеть купить билеты. Корреспондент рекомендует периодически проверять сайт, ведь у каждого могут измениться планы. Пользователи соцсетей обращаются с просьбой запускать второй поезд: количество желающих превышает количество предложенных мест.

Ранее сообщалось, что Гринч составил конкуренцию Деду Морозу в Подмосковье.