Гринч составил конкуренцию Деду Морозу в Подмосковье: педагог советует не забывать о классических героях

По информации издания, жители города рассматривают как традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, так и зарубежного героя — Гринча. В местных сообществах уже появились коммерческие предложения по организации визитов этих персонажей, где стоимость услуги варьируется в диапазоне от 3 до 15 тыс. руб. Особенную активность в дискуссиях вызывает образ Гринча, который составил серьезную конкуренцию классическим новогодним символам.

Педагог Любовь Белоусова поделилась профессиональным мнением, отметив, что хотя многообразие сказочных героев не является проблемой, именно отечественные традиции остаются более понятными детям и значимыми для формирования семейных ценностей.

«Персонаж Гринч из американской сказки „Как Гринч украл Рождество“ представляет собой гуманоида, покрытого зеленой шерстью. Он проникает в дома в костюме Санта-Клауса, чтобы похитить рождественские украшения и подарки. Вообщем, история увлекательная, и мы не снобы… Но Дед Мороз и Снегурочка никогда не потеряют любви и популярности в наших семьях. Все дети ждут традиционных волшебников, без них праздник не праздник. Гринчу стишок не расскажешь», — уверена Любовь Белоусова.

Специалист также акцентировала, что подготовка к празднику играет ключевую роль в укреплении внутрисемейных связей. Следование культурным обычаям не только формирует трогательные воспоминания, но и выполняет воспитательную функцию: ожидание праздника и подарков мотивирует ребенка к доброте и послушанию.

