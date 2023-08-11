CNN: Разъяснительная работа Джо Байдена о помощи Киеву оценивается как низкая

В конгрессе США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой во время выступлений перед народом уделять больше внимания Украине, разъяснять гражданам США, как важно помогать украинцам в борьбе, и как важно передавать Киеву помощь. Такой информацией владеет телеканал CNN .

«Некоторые из самых решительных сторонников помощи Украине в конгрессе публично и в частном порядке доказывают Белому дому, что им нужно прилагать больше усилий для объяснения стратегических преимуществ отправки американских денег за границу», - такой информацией владеет телеканал CNN

В конгрессе США считают, что в настоящее время президент Джо Байден не уделяет теме Украине должного внимания, когда выступает перед американцами. Таким мнением поделился анонимный источник из парламента США. Даже представители Республиканской партии в Сенате считают, что помощь Украине – это способ сплотить народ США и объединить нацию ради общей цели. Один из членов Республиканской партии высказал мнение, что Джо Байдену надо быть более откроенным с народом.

Провал Украины в ходе контрнаступления начинает вызывает волну недовольств среди граждан США. Люди требуют отчета, для каких целей страна отправляет такую большую сумму денег на то, чтобы снабжать Киев оружием. Еще один источник из конгресса отмечает, что Джо Байдену рекомендуют больше говорить об Украине, чтобы не вызывать раздражения граждан из-за неудач военных ВСУ на поле боя.