По словам специалиста, такие спреи не лечат аллергию и не устраняют ее причину, но помогают снизить вероятность контакта аллергена со слизистой. После распыления средство образует на слизистой оболочке носа тонкую пленку — она работает как фильтр и не дает частицам пыльцы, бытовой пыли и другим раздражителям оседать на стенках носовых ходов. В результате могут уменьшаться чихание, зуд, заложенность носа и другие неприятные проявления. Некоторые спреи дополнительно содержат растительные экстракты и эфирные масла — они успокаивают слизистую и помогают снять воспаление.

Главное условие эффективности — использовать спрей заранее, до контакта с аллергеном: например, перед выходом из дома в период цветения. Среди плюсов таких средств — они не всасываются в кровь и не вызывают привыкания, поэтому подходят для длительного применения. Компактный флакон удобно брать с собой, чтобы воспользоваться при необходимости — скажем, перед прогулкой в парке или поездкой за город.

При этом барьерные спреи нельзя считать универсальным решением: их эффективность зависит от индивидуальных особенностей человека и типа аллергена. Поэтому перед выбором средства важно проконсультироваться с врачом — он подберет вариант с учетом личных потребностей и особенностей организма.