Старт пересдачи ЕГЭ: что важно знать выпускникам

В России стартовал первый день «президентской» пересдачи ЕГЭ: 8 и 9 июля выпускники могут повторно сдать один из предметов, которые выбирали в этом году либо еще в 10‑м классе, сообщает ТАСС .

Возможность пересдать экзамен появилась в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. В Рособрнадзоре подчеркнули важный нюанс: при пересдаче прежний результат аннулируется — засчитают только новые баллы, даже если они окажутся ниже предыдущих.