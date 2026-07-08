Госпошлину за регистрацию брака могут снизить до одного рубля

В Госдуму внесли предложение снизить госпошлину за регистрацию брака с ₽350 до ₽1. Законопроект направил на отзыв в правительство РФ первый зампред комитета Госдумы по контролю, депутат Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС .

Инициатива предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение пошлины сделает услугу доступнее для всех категорий граждан, укрепит институт семьи и повысит престиж брака.

По словам Гусева, государство должно поддерживать тех, кто решается на ответственный шаг и создает семью: