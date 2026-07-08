Минсельхоз сообщил о заметном росте урожайности зерна в России в 2026 году: показатель почти на четверть превысил уровень прошлого года и достиг порядка 40 ц/га, пишет ТАСС . В частности, урожайность пшеницы увеличилась на 22%, ячменя — на 18%.

Наиболее высокие темпы уборки и прироста фиксируются в Южном федеральном округе — там урожайность выросла более чем на 40%, до 43,7 ц/га. Лидером стал Краснодарский край: здесь в среднем собирают 53,6 центнера зерна с гектара. Существенный прирост также отмечен в Ростовской области и Республике Крым.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут связала положительную динамику с системной работой отрасли: аграрии активнее применяют современные технологии, используют новые сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений — это позволяет эффективнее раскрывать потенциал культур.

Темпы уборочных работ сейчас соответствуют среднемноголетним значениям. Ожидается, что собранный урожай полностью покроет внутренние потребности страны, обеспечит стабильность продовольственного рынка и сохранит высокий экспортный потенциал российского зерна.