Скепсис космонавта: почему Фибек не верит в заселение Марса

По мнению Фибека, на Красной планете могут появиться исследовательские станции — по аналогии с научными базами в Антарктиде, где ученые живут и работают вахтовым методом. Однако массовой колонизации Марса, как считает космонавт, не будет: в этом нет смысла, и вместо освоения других планет человечеству стоит сосредоточиться на заботе о Земле.

Франц Фибек — первый и пока единственный гражданин Австрии, побывавший в космосе. В 1991 году он участвовал в полете на орбитальную станцию «Мир» в составе экипажа с советскими космонавтами Александром Волковым и Токтаром Аубакировым. На орбите Фибек провел почти восемь суток, занимаясь научными экспериментами в области космической медицины, физики и космических технологий.