Отказ от знакомства закончился жестоким нападением в Астрахани

В Астрахани мужчина напал на девушку после того, как она отказалась знакомиться с ним. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новости Астрахани и области», передает Газета.ру.

Инцидент произошел ночью, когда две девушки возвращались домой после работы. Незнакомец начал приставать к одной из них и потребовал сообщить номер телефона. Испугавшись давления со стороны мужчины, девушка попыталась уйти.

По словам очевидцев, мужчина продолжил преследование, а затем догнал девушку, избил ее и забрал мобильный телефон. После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле.

Информация о состоянии пострадавшей и обращении в правоохранительные органы официально не сообщалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.