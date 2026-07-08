Пикник с умом: главные правила безопасности от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации безопасного семейного пикника — они особенно актуальны в День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, сообщает РИА Новости .

Ведомство советует покупать продукты только в стационарных торговых точках, где соблюдаются санитарные нормы, и избегать стихийной торговли и товаров без сопроводительных документов. Овощи и фрукты стоит вымыть проточной водой дома, брать их целыми, а для нарезки на природе использовать отдельные чистые доску и нож.

Чтобы сохранить свежесть еды, ее лучше перевозить в сумках‑холодильниках, при этом обязательно разделяя сырые и готовые продукты. Пищу нужно надежно защищать от насекомых, грызунов и других животных — для этого подойдут плотные пластиковые контейнеры или пищевая пленка.

Не менее важно соблюдать правила личной гигиены: перед едой следует мыть руки с мылом, а если такой возможности нет — использовать антисептик или антибактериальные салфетки. Если пикник проходит у водоема, нужно следить, чтобы дети не глотали воду. Для защиты от комаров и клещей рекомендуется применять репелленты и носить закрытую одежду.