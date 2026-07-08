Серия ударов по Ирану: в США назвали характер операции

По сообщению CNN со ссылкой на американского чиновника, удары Вооруженных сил США по Ирану будут продолжаться еще некоторое время, пишет ТАСС .

Источник подчеркнул, что атака не станет пропорциональной ответной мерой — ее характеризуют как «наказание».

Ранее Центральное командование ВС США заявило о начале серии мощных ударов по Ирану — их назвали ответом на атаки, которые, по версии Вашингтона, исламская республика совершила по судам в Ормузском проливе.