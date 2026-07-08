Серия ударов по Ирану: в США назвали характер операции
CNN: атака США на Иран не будет пропорциональной
По сообщению CNN со ссылкой на американского чиновника, удары Вооруженных сил США по Ирану будут продолжаться еще некоторое время, пишет ТАСС.
Источник подчеркнул, что атака не станет пропорциональной ответной мерой — ее характеризуют как «наказание».
Ранее Центральное командование ВС США заявило о начале серии мощных ударов по Ирану — их назвали ответом на атаки, которые, по версии Вашингтона, исламская республика совершила по судам в Ормузском проливе.