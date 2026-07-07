Обезвоживание и тромбы: чем жара грозит сердцу

Диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко в интервью « Ленте.ру » предупредила о повышенном риске инфарктов и инсультов в летний период.

Наибольшую опасность жара представляет для людей с гипертонией, сахарным диабетом и ожирением: из‑за высоких температур у них серьезно возрастает нагрузка на сердечно‑сосудистую систему.

Как пояснила специалист, в жару сердце работает интенсивнее — ему нужно перекачивать больший объем крови. Одновременно из‑за потоотделения организм теряет важные электролиты (в том числе калий и магний), что ведет к обезвоживанию, сгущению крови и повышает риск тромбообразования. Кроме того, дефицит электролитов может спровоцировать развитие аритмии.