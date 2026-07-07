Любимица Калининградского зоопарка Миля умерла после скрытой болезни

Животное скончалось после продолжительной скрытой болезни, специалисты продолжают изучать причины развития патологии. Об этом пишет РИА Новости.

В Калининградском зоопарке умерла бегемот Миля, которой было 25 лет. Причиной смерти животного стала тяжелая патология печени, приведшая к печеночной недостаточности.

Как сообщили представители зоопарка, ухудшение состояния Мили стало заметно в конце июня. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти животное не удалось.

По предварительным данным, у бегемота также выявили серьезные изменения в поджелудочной железе и легких. Специалисты отметили, что заболевание развивалось длительное время и не проявляло явных симптомов до последней стадии.

После смерти животного ветеринары направили материалы на дополнительные исследования. Специалисты планируют провести анализы на возможные инфекционные и неинфекционные заболевания, а также проконсультироваться с коллегами из других зоопарков.

Бегемот Миля родилась в 2000 году и получила свое имя в честь наступления нового тысячелетия.