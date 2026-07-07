На Кубани произошло возгорание после падения обломков беспилотника

Обломки беспилотника упали на территории предприятия в Северском районе, после чего началось возгорание. Об этом пишет Газета.ру.

В Краснодарском крае после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Инцидент произошел в станице Смоленской Северского района. После падения фрагментов беспилотника на объекте возник пожар, для ликвидации которого были привлечены оперативные службы.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты продолжают работать на месте и устанавливать все обстоятельства случившегося.