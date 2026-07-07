Медведь заставил четырех альпинистов ждать спасения на высоте 1700 метров

На японском острове Хоккайдо четырех альпинистов пришлось эвакуировать с горы Томурауси с помощью вертолета после встречи с бурым медведем. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 4 июля во время спуска группы. Один из туристов заметил хищника примерно в 50 метрах от тропы. После этого альпинисты остановились и около 3 часов оставались на высоте примерно 1700 метров, опасаясь продолжать движение.

Когда медведь ушел, туристы все равно не решились продолжить маршрут и обратились за помощью к спасателям. Специалисты доставили их в безопасное место по воздуху. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже выяснилось, что у группы были только колокольчики и свистки для отпугивания животных. Специальных средств защиты от медведей, таких как спрей, у туристов не оказалось.

Власти заявили, что подготовка альпинистов к маршруту была недостаточной, однако расходы на вертолетную эвакуацию с них взыскивать не будут.