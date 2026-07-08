Свобода и комиссия: почему турагенты все чаще работают на себя

По словам специалиста, специалистов привлекает не только возможность получать до 85% от комиссии туроператора, но и целый ряд других преимуществ. Современные сервисы берут на себя бухгалтерию и юридическое сопровождение — а значит, агенту не придется лично разбираться с претензиями туристов или участвовать в судебных разбирательствах. Кроме того, специалист получает доступ к единой IT‑инфраструктуре: в одном окне можно искать туры у сотен туроператоров, автоматически формировать документы, отслеживать статусы заявок и отправлять напоминания клиентам — в найме для этого зачастую приходится использовать разрозненные инструменты или делать многое вручную.

Не менее значимым фактором становится свобода: агент сам решает, сколько работать, когда брать выходные и из какой точки мира вести бронирования. Важна и поддержка сообщества — наличие команды профессионалов и сильного бренда, которые помогут в сложной ситуации.

В результате такой переход — это не просто смена работодателя, а изменение самой модели работы: агент отказывается от офиса, экономит на аренде, содержании и персонале, а также минимизирует операционные риски.