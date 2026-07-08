Новая схема мошенников: просьба задекларировать чужие деньги

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме: аферисты, выдавая себя за сотрудников госорганов (в том числе Центрального банка), уговаривают россиян забрать посылку и задекларировать чужие деньги, пишет « Лента.ру ».

В ведомстве пояснили, что злоумышленники нередко маскируются под работников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В качестве примера МВД показало скриншот переписки: мошенник от лица представителя ЦБ просил забрать рюкзак с 200 тысячами рублей, пять тысяч из которых можно было оставить себе, а остальное — задекларировать.

МВД подчеркивает: если «сотрудник» ЦБ просит забрать посылку и оформить декларацию на чужие средства, речь идет о мошенничестве, а человек рискует стать соучастником преступления. Также в управлении напомнили, что госорганизации не предлагают гражданам внештатную работу и не привлекают их к «тайным операциям».