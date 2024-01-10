CNN: спецслужбы США ожидают вмешательства РФ, КНР и Ирана в выборы президента

Главной угрозой для американских выборов президента станет Россия. В этом уверены директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, информирует телеканал CNN .

На конференции в Нью-Йорке Пол Накасоне высказал мнение, что события в зоне СВО для России могут измениться в зависимости от того, кто из кандидатов займет пост президента в 2024 году.

Спикер Кристофер Рэй также отметил, что Россия всегда была заинтересована в том, чтобы влиять на политику США. Учитывая вооруженный конфликт на Украине, в этом году она будет еще более пристально наблюдать за политическими событиями в США.

Спикеры также пришли к единому мнению, что СВО не сумело ослабить Россию. У нее все также есть силы для вмешательства в действия США.

«Все [российские] разведывательные службы, которые мы ежедневно расследуем на предмет деятельности, направленной против Соединенных Штатов, сейчас по очевидным причинам уделяют время и внимание Украине», - сказал CNN Шон Ньюэлл, возглавляющий отдел кибербезопасности министерства национальной безопасности.

Есть еще две страны, которые по мнению спецслужб США будут вмешиваться в избирательный процесс. Это Китай и Иран.

В 2024 году выборы президента пройдут не только в Америке, но и в России. Политолог Артем Макаев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», кто из кандидатов имеет больше шансов стать новым президентом РФ.