«Давайте объединим усилия»: завершается голосование II Всероссийского конкурса «Муниципальный округ»

В администрации городского округа Ступино проинформировали, что 27 декабря — это заключительный день финального голосования II Всероссийского конкурса «Муниципальный округ» в номинации въездные стелы.

В администрации отметили, что каждый голос имеет большое значение и может быть решающим. Местных жителей призвали объединиться и проголосовать. Сделать это можно следующим образом: перейти по ссылке в группу в «Вконтакте» и активировать кнопку «Голосование тут».

При нажатии на кнопку «Голосование тут» открывается перечень округов разных регионов России, которые принимают участие в голосовании. Жителям Ступина рекомендовано выбирать свой городской округ. По состоянию на 13:00 27 декабря в голосовании приняли участие более 77 тыс. человек.

«Давайте объединим усилия и поддержим наш округ», — отметили в администрации городского округа Ступино.

