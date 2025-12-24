Губернатор Подмосковья провел личный прием граждан

Так, староста деревни Буняково Константин Чубаров и житель села Красный Путь Сергей Рябов обратились с просьбой об обустройстве тротуара и наружного освещения на участке дороги Востряково — Буняково в Домодедово. Они отметили, что дорога имеет большую социальную значимость для жителей всего муниципалитета.

«По ней ездят школьные автобусы, это единственный подъезд к железнодорожной станции. Кроме того, вдоль нее ежедневно ходят тысячи людей. Поэтому для нас очень важно сделать там тротуар и освещение», — сказал Рябов.

Рябов — участник СВО. Он заключил контракт в 2023 году. Сейчас он также руководит Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО. Губернатор поблагодарил его за активность и заинтересованность.

«Мы очень рады, что вы к нам пришли вместе со старостой, который на своих плечах несет все хлопоты жизни деревни, в которой проживают 300 человек. Обустройство тротуара и наружного освещения мы наметили на следующий год, все работы постараемся провести до 15 июня», — сообщил Воробьев.

Жительница Клина Татьяна Косачева пришла с тремя детьми. Все они активно занимаются спортом. Женщина попросила взять на контроль реконструкцию спортивной школы олимпийского резерва им. М. В. Трефилова. В учреждении занимаются около 2,5 тыс. детей. Объект начали реконструировать в 2022 году. Завершить работы планировалось в 2025-м, но из-за сложных геологических условий, необходимости проведения свайных работ и демонтажа старого здания сроки скорректировали. На данный момент школа отремонтирована наполовину. Полностью сдать объект планируется к концу 2026 года. Губернатор поручил строителям ускорить работы и постараться сдать школу досрочно — в сентябре.

«Мы постараемся ее закончить пораньше. Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку для того, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут. А вашим детям хочу пожелать, чтобы в следующем году они совершенствовали свое мастерство в спорте. И спортивная школа будет для этого серьезным подспорьем», — сказал Воробьев.

Ученики Малинской школы им. П. М. Овсянкина в Ступино Анастасия Скворцова и Андрей Дальнис пришли на встречу вместе с директором учреждения Софьей Ильиной. Они рассказали, что в школе открыто три агрокласса, в которых занимаются 78 учеников. На территории есть экспериментально-опытный участок, где выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур. Ребята обратились к губернатору с просьбой о закупке фитотрона для дальнейших биологических исследований — это специальная камера для выращивания растений.

«Мы знаем вашу просьбу, и уже приобрели фитотрон ускоренной селекции "Агро-2". Я хочу вам сегодня вручить сертификат на его получение. Надеюсь, что это оборудование поможет вам дальше изучать растения», — ответил школьникам глава региона.

Для школы № 1 Королева закупят 3D-принтер по просьбе ученика Романа Екимиани. Мальчик занимается робототехникой, моделированием, программированием, спутникостроением и не раз становился победителем и призером престижных научно-технических олимпиад и конкурсов. Свои знания и увлечения школьник воплотил в уникальную разработку — экзоскелет. Пока создан прототип, но уже ведется работа над полноценной версией, для чего и требуется 3D-принтер.

«Мы очень надеемся, что и вы, Роман, и ваши единомышленники будут предлагать дальше свои технологические решения. У вас есть запрос на 3D-принтер и мы дарим вам сегодня сертификат на это оборудования. Хочу поблагодарить ваших родителей, и вообще всех родителей, которые стимулируют детей на создание таких изобретений», — сказал губернатор.

По словам отца мальчика Ираклия Екимиани, полностью завершить проект планируется в начале 2026 года. В феврале Роман собирается представить разработку на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

