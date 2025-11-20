Дед Мороз и Снегурочка на празднике: какие цены на аниматоров установились в Подмосковье?

Аниматоры Пушкино размещают предложения о выступлении на Новый год в образе Деда Мороза и Снегурочки. REGIONS изучил ценовые предложения, актуальные для 2025 года.

По информации издания, аниматоры готовы поднять настроение в преддверии Нового года сотрудникам компаний. Их участие в корпоративе обойдется минимум в 25 тыс. руб. Артисты с радостью проведут час в семье. За 8 тыс. руб. они устроят хороводы и игры. За 5 тыс. руб. предложено заказать экспресс-визит Деда Мороза и Снегурочки. Артисты подготовят развлекательную программу, которая не займет более 15 минут времени.

Анализ REGIONS показал, что непосредственно в день празднования Нового года ценники на услуги артистов заметно повышаются. Даже непродолжительный визит героев обойдется минимум в 12 тыс. руб. Многие агентства берут за бронь депозит в 5 тыс. руб. Сами аниматоры рекомендуют пользоваться данной опцией. По их словам, график в новогодние праздники загружен полностью. Они считают, что не все желающие могут успеть договориться о визите.

«Еще ноябрь, а у меня график на декабрь и начало января уже на 70% забит. Учтите, что под самый Новый год цены всегда выше, так что лучше звонить заранее», — сказал REGIONS актер из подмосковной Ивантеевки Роман К.

Ранее сообщалось, что подмосковные резиденции Деда Мороза приглашают гостей окунуться в сказку.