Три адреса чуда: где в Подмосковье Дед Мороз ждет гостей с глинтвейном, ледяными аллеями и валянием ангелов

Сразу несколько резиденций Деда Мороза открылись в Подмосковье ко дню рождения главного зимнего волшебника, который отмечается 18 ноября. REGIONS совместно с сервисом «Авито» составили практический гид по самым атмосферным локациям региона, где можно погрузиться в праздничную атмосферу всей семьей.

Камерный уют в Павловском Посаде

Для тех, кто ценит спокойную и домашнюю атмосферу, идеальным выбором станет резиденция в Павловском Посаде. Гостей принимает деревянный домик с праздничной иллюминацией. Здесь главное внимание уделено рукоделию и атмосфере:

Мастер-классы : Посетители могут научиться валянию из войлока снежных ангелов и росписи елочных игрушек.

Вечерняя программа : С наступлением вечера открывается рождественский рынок с музыкой, а также горячими напитками, такими как глинтвейн и горячий шоколад.

Дополнительно: Уютная сцена для концертов и множество локаций для атмосферных праздничных фотосессий.

Театрализованное волшебство в Коломне

В старинном купеческом городе, известном не только калачами, мини-резиденция Деда Мороза расположилась в парке Мира. Здесь акцент сделан на погружение в сказку и исторический колорит:

Встречи с героями : Проводятся театрализованные встречи с Дедом Морозом и актерами в костюмах лесных духов.

Активности : Организованы мастер-классы по изготовлению оберегов и катание на лошадях.

Атмосфера: Все продумано до мелочей — от расписных лавок и специальных почтовых ящиков до фотосессий на фоне заснеженных башен Коломенского кремля.

Развлечения и ледяная аллея в Дмитрове

В парке «Березовая роща» в Дмитрове находится терем волшебника, который стал популярным местом для активного семейного отдыха. Усадьба выделяется своими игровыми и зрелищными элементами:

Развлечения : Рядом с теремом с резными наличниками расположена ледяная аллея с подсветкой и специальная площадь для снежного боя из огромной рогатки .

Программа : По утрам сюда приезжают школьные группы для просмотра детских спектаклей и написания писем Деду Морозу.

Выходные: Вечером для всех желающих открыты каток и ярмарка с теплыми напитками, а по выходным проводятся парады и конкурсы костюмов.

Все локации рассчитаны на семейное посещение с детьми от 6 лет и работают до конца зимнего сезона, предлагая как дневные, так и вечерние программы с иллюминацией и тематическими активностями.

Ранее сообщалось, как пройдет зимний сезон в парках Коломны и Озер, где ждут ледовое шоу Ильи Авербуха.