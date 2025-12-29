Дед Мороз стал участником ДТП в Кемерове

В соцсетях появилась информация о ДТП в Кемерове, участником которого стал водитель в костюме Деда Мороза, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо выяснил, что в официальных ведомствах информации о ДТП нет. Представитель отдела безопасности дорожного движения кемеровской ГАИ рассказал, что сведения об аварии с участием водителя в костюме Дела Мороза по состоянию на 11:20 (по местному времени) не поступали.

По данным издания, о ДТП стало известно из соцсетей. Пользователи фотографировали инцидент и публиковали снимки в Сети: на снегу лежали отлетевшие пластиковые детали и щепки. Возле автомобилей находились люди. Мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции беседовал с участником ДТП в новогоднем костюме.

По данным пользователей соцсетей, в понедельник, 29 декабря, утром на улице Тухачевского произошло столкновение двух автомобилей марки Honda. Предположительно, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее эксперт Ковалев объяснил, почему усилили контроль за ремнями на заднем сиденье.