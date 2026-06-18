В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 18 июня, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 19 и 20 июня, на большей части территории области ожидается II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +11-21 градусов, ночью – +11-13. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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