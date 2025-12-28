В России продолжается ужесточение контроля за использованием ремней безопасности всеми пассажирами в автомобиле. Особое внимание теперь уделяется задним сиденьям, хотя многие до сих пор ошибочно считают их более безопасной зоной. Штраф за нарушение этого правила составляет 1000 рублей как для водителя, так и для непристегнутого пассажира, передает REGIONS.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Ковалев объясняет, почему такое внимание к задним ремням — жизненная необходимость.

«Многие до сих пор считают, что сзади безопасно и без ремня. Это опасное заблуждение, которое стоило жизни многим людям. По статистике ГИБДД, непристегнутые пассажиры на заднем сиденье в несколько раз чаще получают смертельные травмы при ДТП», — отмечает специалист.

Физика процесса проста и страшна: при столкновении тело, не удерживаемое ремнем, превращается в снаряд, летящий вперед с исходной скоростью автомобиля. Ковалев предупреждает: «Даже при столкновении на скорости 40 км/ч непристегнутый человек может получить смертельные травмы. Он ударяется о спинку переднего сиденья, о стекло или металлические элементы салона. Более того, он травмирует водителя и переднего пассажира, даже если они пристегнуты».

Эксперт также развенчивает другие заблуждения: самые опасные ДТП часто происходят на городских скоростях во время коротких поездок. Он призывает правильно пристегиваться (ремень через плечо и грудь, а нижняя лямка на бедрах), подчеркивая, что «эти секунды могут спасти вашу жизнь». Таким образом, усиление контроля со стороны ГИБДД носит не фискальный, а сугубо профилактический характер, направленный на сохранение жизней.

Ранее сообщалось, что жительница Видного чуть не стала инвалидом из-за непристегнутого ремня.