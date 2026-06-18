Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны, над регионами страны и акваторией Азовского моря были перехвачены и уничтожены 555 БПЛА самолетного типа, пишет ТАСС .

Атака затронула более 15 регионов России

Согласно информации военного ведомства, беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Одним из наиболее атакованных регионов стала Брянская область, где за ночь уничтожили 113 беспилотников. В Ростовской области силы ПВО ликвидировали около 60 воздушных целей.

На подлете к Москве сбили около 180 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подступах к столице было уничтожено порядка 180 беспилотников. Несмотря на успешную работу систем ПВО, в ряде районов зафиксированы последствия падения обломков.

Незначительные повреждения получило одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод». Кроме того, несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, где проводятся работы по устранению последствий атаки.

В Ростовской области есть погибший и пострадавшие

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Ростовской области. В результате атаки беспилотников в Гуково погиб один человек.

Еще два человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Позднее власти уточнили, что пострадавшие являются сотрудниками грузовой станции железнодорожного вокзала.

Также поврежден тепловоз, а после падения обломков возникли пожары на двух коммерческих объектах. Один из очагов возгорания впоследствии был ликвидирован.

Повреждения зафиксированы в Подмосковье

В Московской области обломки беспилотника упали на крышу торгового центра «Белая Дача» в Люберцах, что привело к возгоранию.

Кроме того, в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В нескольких регионах объявляли ракетную опасность

На фоне массированной атаки режим ракетной опасности вводился сразу в нескольких субъектах России. Впервые такое предупреждение было объявлено в Новгородской области.

Аналогичные меры также действовали в Орловской, Псковской, Ярославской и Тульской областях. Позднее ограничения были сняты после стабилизации обстановки.